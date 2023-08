Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Śmiszek: Tusk bierze odpowiedzialność za Giertycha

jot 15:59

Poseł Krzysztof Śmiszek był gościem "Expressu Biedrzyckiej" wprost: - Uważam, że Donald Tusk bierze pełną odpowiedzialność za to, że te wszystkie zapowiedzi, także jego, o np. możliwości przerywania ciąży do 12. tygodnia mogą dać w łeb! Że to się może nie spełnić. Fajnie, że Platforma jest teraz bardziej postępowa, tyle że na tyłach będzie miała tych, którzy to wszystko zablokują.