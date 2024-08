Śmiszek, Oczkoś, Pietrzyk-Zieniewicz w Expressie Biedrzyckiej

Express Biedrzyckiej

W czwartek 29 sierpnia 2024 roku kolejne odcinki programu "Express Biedrzyckiej". Program wraca po wakacyjnej przerwie. Chwilę po godzinie 9.00 można obejrzeć kolejny już odcinek programu "Express Biedrzyckiej". Program istnieje na naszym redakcyjnym kanale już od dłuższego czasu. W dobie pandemii i lockdownu bił rekordy popularności. "Express Biedrzyckiej" jest produkcją poranną informacyjno-publicystyczną należącą do "Super Expressu". Prowadzi go Kamila Biedrzycka. Jej gośćmi będą w czwartek 29 sierpnia 2024 roku będą: dr Mirosław Oczkoś - specjalista ds. wizerunku i marketingu politycznego, dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz - politolożka, Uniwersytet Warszawski oraz Krzysztof Śmiszek - eurodeputowany Lewicy. W programie poruszone zostaną tematy bieżące. Program można obejrzeć na kanale "Super Expressu" na Platformie You Tube. Program transmitowany jest na żywo. Zachęcamy widzów do komentowania i interaktywnego uczestniczenia w nim.

Quiz. Kobiety polityki lat 90. Poznajesz je? Pytanie 1 z 10 Na początku coś prostego. Jak się nazywa kobieta ze zdjęcia? Aleksandra Kwaśniewska Jolanta Kwaśniewska Danuta Wałęsa Dalej