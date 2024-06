Sławomir Mentzen pochwalił Donalda Tuska! "Przestał udawać"

co na to wyborcy?

Sławomir Mentzen rzadko gryzie się w język i zazwyczaj bez ogródek wyraża swoje zdanie. Chyba nikt się nie spodziewał, że krytyczny poseł Konfederacji pokusi się o pochwalenie Donalda Tuska. Zaczęło się od komentarza zachowania reżyserki Agnieszki Holland, która ostatnio krytykowała obecny rząd za działania na granicy polsko-białoruskiej.

- Nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby uwierzyć, że przypadkowi, zabłąkani uchodźcy z Afryki czy Azji z wizami rosyjskimi znaleźli się na granicy Polski z Białorusią. Ci ludzie atakują naszą granicę i polskie wojsko, polska Straż Graniczna ma obowiązek bronić naszej granicy i siebie - mówił lider Konfederacji w Radiu Zet.

Przy okazji postanowił pochwalić Donalda Tuska za jego zmianę stanowiska jeśli chodzi o obronę granic. - Donald Tusk, bardzo cieszę się, że wreszcie przestał udawać pożytecznego idiotę Putina - stwierdził. - Bardzo dobrze, że jak przejął władzę przestał się tak zachowywać i broni granicy - dodał.

Podkreślił, że dwa lata temu premier powtarzał razem z Agnieszką Holland i "resztą odklejeńców" powtarzał białoruską i rosyjską propagandę. Zapewnił także, że jego partia zawsze będzie dbać o bezpieczeństwo granic Polski.

- Konfederacja, jeśli kiedykolwiek będzie w jakimś rządzie, to zawsze będzie pilnowała, żeby polskie granice były bezpieczne - stwierdził Sławomir Mentzen.

W rozmowie pojawił się także wątek manifestacji, na którą 4 czerwca zaprasza właśnie Donald Tusk. - Tusk na Twitterze zajmuje się ostatnio trollowaniem i obrażaniem ludzi. Twierdzi, że PiS to rosyjska partia, Hołownię nazywa kombinatorem. A wszystko po to, by przykryć smutną prawdę, że jego rząd prawie nic nie robi, nie ma żadnych osiągnięć, nie realizuje obietnic - stwierdził polityk.

