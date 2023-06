Skiba mówi, co Kaczyński zrobił z Pawłem Kukizem. Dosadne słowa

Paweł Kukiz i Krzysztof Skiba w przeszłości mieli wiele wspólnego. Obaj zajmowali się muzyką, wyrażali swój sprzeciw wobec władzy ludowej poprzez teksty i na koncertach, chcieli też transformacji ustrojowej. Wiele się zmieniło w ostatnich latach, gdy Paweł Kukiz postanowił wejść do polityki. Zaczynał od szczebla lokalnego, a następnie zajął się polityką krajową.

Krzysztof Skiba bez ogródek powiedział, co myśli o tej decyzji. - Nie jest dobrze, jak artysta przykleja sobie legitymację partyjną do czoła. Tak niektórzy zrobili, na przykład Pawłem Kukiz, ale to jest jego wybór – mówił w rozmowie z „Onet Rano”. Stwierdził także, że lider Kukiz’15 zmarnował swój kapitał społeczny i artystyczny.

- Teraz już jest tylko politykiem. To jest smutne, bo był dobrym artystą i wokalistą. Tak prowadził własną partię, że doprowadził ją do stanu osobowego zero. Nie ma nikogo – skwitował Krzysztof Skiba.

Wokalista Big Cyca odniósł się także do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i jego współpracy politycznej z Pawłem Kukizem. - Prezes Kaczyński grał w szachy, a Kukiz w warcaby i tak to się skończyło. Rozegrał go idealnie jak małego chłopca. To jest po prostu smutne – powiedział.

