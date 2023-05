Skandaliczna odpowiedź PiS na marsz 4 czerwca! Gruba przesada

Co dziś robi była premier?

4 czerwca zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim zapowiedziany przez Donalda Tuska wielki marsz, który ma przejść od alei Ujazdowskich do placu Zamkowego. Swoją obecność potwierdził współprzewodniczący Lewicy Robert Biedroń, była pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska, aktor Janusz Gajos, były prezydent Lech Wałęsa, europosłanka Róża Thun, dziennikarz Kuba Wojewódzki, aktor Andrzej Seweryn oraz działaczki Strajku Kobiet.

Jedną z osób, która bardzo angażuje się w promocję wydarzenia i zachęca do udziału, jest Tomasz Lis. - Kochani, widzimy się wszyscy za 10 dni. Kto nieobecny, ten za PiS-em. Poza sytuacjami losowymi. Grill to nie usprawiedliwienie. To kompromitacja – pisał na Twitterze. Zafundował także 4 pokoje hotelowe dla osób, które chciałyby dojechać na marsz z innych miast. Na twitterowym profilu Tomasza Lis pojawił się także kontrowersyjny post. – Znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora – napisał.

Właśnie tę wypowiedź wykorzystał PiS, by odpowiedzieć na marsz i zniechęcić do udziału w nim. Przekaz miał być mocny, jednak okazało się, że jest wręcz skandaliczny. – W Auschwitz zamordowano ponad milion osób. 6 milionów Polaków zamordowano podczas wojny. „Znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora”, czy na pewno chcesz iść pod hasłem? – widzimy na filmiku na oficjalnym profilu PiS.

Nawet historyk Sławomir Cenckiewicz, autor książek „Wałęsa. Człowiek z teczki” i biografii Lecha Kaczyńskiego, znany ze swojego poparcia dla PiS-u, uznał filmik za przesadę. – Tak nie wolno! – napisał, odwołując się do posta PiS-u. Krytycznie do sprawy odniosło się także Muzeum Auschwitz. - Instrumentalizacja tragedii ludzi, którzy cierpieli i ginęli w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz - po jakiejkolwiek stronie politycznego sporu - uwłacza pamięci ofiar. To smutny, bolesny i niedopuszczalny przejaw moralnego i intelektualnego zepsucia debaty publicznej – czytamy na oficjalnym profilu placówki na Twitterze.

Sam Tomasz Lis przeprosił za swój post i wytłumaczył, że miał na myśli celę więzienną. - Bardzo przepraszam za mój wpis o „ komorze”. To oczywiste, ze myślałem o celi, ale powinienem był przewidzieć, że ludzie złej woli przyjmą interpretację absurdalną. Liczę na to, że panowie Duda i Kaczyński zapłacą za swe zbrodnie przeciw demokracji, ale po ludzku życzę im zdrowia i długiego życia – oznajmił na Twitterze.

Dziennikarz skomentował także spot PiS-u. - Ten ich spot jest absolutnie obrzydliwy. Pokazuje tylko- gdyby ktoś jeszcze nie wiedział - z kim mamy do czynienia i do czego oni są zdolni – ocenił.

