Siemoniak o ofiarach powodzi. Ważny komunikat ws. zgonów

Powódź to nie jedyne zagrożenie. Wojsko Polskie będzie chronić domy przed szabrownikami

„Mówi się «Niech Tusk poda się do dymisji, bo powódź»": Dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz w Expressie Biedrzyckiej:

Wicepremier Kosiniak-Kamysz: To czas jedności i solidarności a nie politycznych kłótni!

Podczas briefingu prasowego we Wrocławiu Siemoniak został zapytany, czy pojawiające się w mediach informacje o kolejnych ofiarach śmiertelnych powodzi są prawdziwe. - Proszę w tej sprawie śledzić komunikaty policji, bo tutaj mamy do czynienia – może nie ze złej woli – z jakimś charakterem dezinformacji. Jako ofiary powodzi podano też osoby, których zgony nie mają związku z powodzią – mówił minister spraw wewnętrznych i administracji. Przypomniał, że we wtorek policja opublikowała sprostowanie informacji o zgonach, którą podały niektóre media.

Przekazał, że zgodnie z zaleceniem MSWiA jedyną formacją, która powinna informować o zgonach jest policja. - Tutaj nie może być chaosu, nie może być wątpliwości. Apeluję do dziennikarzy, żeby ze szczególną ostrożnością i delikatnością takie informacje przekazywali – prosił Siemoniak.

Siemoniach o ofiarach powodzi

Podkreślił, żeby w takich sytuacjach najpierw poczekać aż o zgonie poinformowana zostanie rodzina ofiary. -Jeśli jest sytuacja taka, że ktoś gdzieś wyjechał, nie ma z nim kontaktu – nie powinien dowiadywać się z mediów. Proszę, zaczekajcie godzinę, dwie, zaczekajcie na wiarygodny komunikat policji – zaapelował.

Ważny komunikat policji

- Zwracamy się do wszystkich o niepodawanie w przestrzeni medialnej nieprawdziwych informacji o liczbie ofiar powodzi! Komenda Główna Policji posiada informacje o 6 osobach, których śmierć mogła nastąpić wskutek utonięcia. Tragedie i dramaty ludzi dotkniętych powodzią winny się spotkać z każdą pomocą, także w zakresie rzetelnego przekazu informacji - przekazała policja na platformie X.

ZOBACZ GALERIĘ: Tak wyglądają Głuchołazy po przejściu powodzi. Niewyobrażalna skala zniszczeń

🚨‼️WAŻNE‼️🚨Zwracamy się do wszystkich o niepodawanie w przestrzeni medialnej nieprawdziwych informacji o liczbie ofiar powodzi! Komenda Główna Policji posiada informacje o 6 osobach, których śmierć mogła nastąpić wskutek utonięcia. Tragedie i dramaty ludzi dotkniętych…— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) September 17, 2024

Zniszczenia po powodzi w Głuchołazach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.