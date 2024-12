Senator Kwiatkowski podsumował Karola Nawrockiego. Nie ma wątpliwości

- Parę dni wcześniej mówił, że w Polsce jest wiele instytucji, którymi kierują osoby bez genu polskości. Słowa to jedno, a czyny to drugie. Mam nieodparte wrażenie, że gdyby Karol Nawrocki wygrał wybory, to będzie prezydentem obywatelskim w tym sensie, że będzie szczególnie mocno słuchał jednego obywatela, który się nazywa Jarosław Kaczyński, a który to obywatel od wielu lat w Polsce ma jeden pomysł na działalność polityczną: awantura, chaos - powiedział senator.