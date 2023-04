Ruszyła kwalifikacja wojskowa 2023. Zobacz, które roczniki obejmie

Kwalifikacja ojskowa 2023 ruszyła

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie osób, przeważnie 19-latków do ewidencji wojskowej i określenie ich zdolności do pełnienia służby. Chodzi głównie o mężczyzn z rocznika 2004, a także ze starszych roczników, jeśli np. w poprzednich latach nie przeszły kwalifikacji ze względu na chorobę. Kwalifikacja obejmie też część urodzonych w tych latach kobiet, których wykształcenie odpowiada potrzebom wojska.

"Kwalifikacja prowadzona jest corocznie i nie jest niczym nowym" – wyjaśnił szef Ośrodka Zamiejscowego w Lublinie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji płk. Jerzy Flis w rozmowie z PAP. Jak wyjaśnił, wezwanie osoby do stawienia się przed komisją lekarską nie oznacza jej powołania do wojska.

Psychologowie sprawdzą kandydatów

Płk. Flis wskazał, że nowością w tegorocznej kwalifikacji jest udział psychologów w komisjach lekarskich. – To oznacza, że osoba, która stawiła się przed powiatową komisją lekarską jest orzekana zarówno pod względem lekarskim, jak i psychologicznym o zdolności do czynnej służby wojskowej – wyjaśnił.

Kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa. Osoby kwalifikowane otrzymają jedną z czterech kategorii: A (zdolny do czynnej służby wojskowej), B (czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju), D (niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju) i E (trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz - w razie ogłoszenia mobilizacji - w czasie wojny).

Dla wojska przydatne są kobiety z wiedzą medyczną, weterynaryjną, morską, lotniczą, a także psychologowie, lekarze, pielęgniarki i tłumacze.

Na komisje trzeba zabrać przede wszystkim dowód tożsamości, dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia i dokumentację medyczną.

