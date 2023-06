Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Psycholog zanalizowała marsz opozycji 4 czerwca. Jednoznaczne wnioski

Gościem „Expressu Biedrzyckiej” była psycholog dr Anna Materska-Sosnowska, która oceniła marsz opozycji 4 czerwca. - Jestem przekonana, że to punkt zwrotny, dlatego że to bardzo rosło. Najciekawszy jest moment między uchwaleniem ustawy antyTusk, a kolejną niedzielą. Widzimy, jak to przyrastało, jak inaczej opozycja stanęła. To był bardzo ważny marsz. Ważność widać także po reakcjach strony rządzącej […]. Na zawołanie Tuska bardzo dużo osób z całej Polski […] przyjechało zademonstrować swoje niezadowolenie – mówiła.