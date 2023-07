PSL przygarnie Hołownię? Ludowcy maja pomysł jak zagwarantować sobie miejsca w Sejmie

Polska zgłosiła Niemcy do Komisji Europejskiej. Chodzi o nielegalne śmieci

Władysław Kosiniak – Kamysz (41 l.) i Szymon Hołownia (47 l.) zdecydowali już, że do wyborów idą razem. Pierwsze ustalenia mówiły o koalicji, ale część sondaży wskazuje, że w takiej formule mogłoby się nie udać wejść do Sejmu. W PSL – Koalicji Polskiej słychać coraz więcej głosów za innym wariantem. Działacze Polski 2050 mieliby startować z list PSL, wtedy mierzyliby się z 5 procentowym progiem. - Nie możemy igrać z ogniem. Pamiętam jak Lewica była pewna swego w 2015 roku, a skończyło się totalną klapą – mówi nam jeden z ludowców.

W tym samym tonie wypowiada się dr Olgierd Annusewicz (46 l.). - To duże ryzyko. Dynamika wyborcza, od zarejestrowania list do dnia głosowania, może zaskoczyć. Mogą zyskać trzy punkty, ale mogą też stracić – przewiduje politolog. A były rzecznik PSL, Jakub Stefaniak (42 l.) mówi, że czasu do podjęcia tej strategicznej decyzji jest coraz mniej. - Kalendarz wyborczy jest nieubłagany. Ale jako racjonalna formacja nie podejmujemy decyzji na podstawie jednostkowego sondażu. Tu trzeba opanowania – twierdzi Stefaniak.

A Paulina Hennig-Kloska (46 l.), przewodnicząca koła Polski 2050, pytana o zmianę wyborczej formuły, twardo zaprzecza. - Nie ma takiej możliwości, żebyśmy startowali z list PSL. Polska 2050 wystartuje z koalicji Trzecia Droga – zapewnia posłanka. Inny działacz tej formacji, anonimowo zdradza nam, powody takiego stanowiska. - Wewnętrzne badania, sprzed tygodnia, pokazują, że ponad 70 procent poparcia Trzeciej Drogi, to poparcie dla Polski 2050 – słyszymy od polityka.

