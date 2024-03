Przyłapaliśmy znanego senatora KO! Kwiatkowski poszedł do parku budować muskuły

szok, co powiedział

Widać, że senator KO Krzysztof Kwiatkowski na dobre poczuł wiosnę. Wiosenna pogoda rozbudziła go na tyle mocno, że długie godziny spędził na dworze, dając sobie przy tym niezły wycisk! Zamiast na zwykłą siłownię, postanowił udać się na miejską siłownię plenerową, żeby przy okazji złapać nieco świeżego powietrza po zimie. Wstęp na taką siłownię jest bezpłatny. Zatem bez oporów można spędzić tam cały dzień, co widać przypadło do gustu senatorowi. Polityk KO był w swoim żywiole!

Na trenning założył specjalnie wygodny dres i sportową kurtkę, żeby mieć swobodę ruchów. Ale nie zapomniał także o rękawiczkach, które pomagały zachować przyczepność podczas intensywnych ćwiczeń. Senator Kwiatkowski się nie oszczędzał, bo jak widzieliśmy – obskoczył wszystkie urządzenia i trenował niemal każdą partię ciała!

Trening musiał być jeszcze bardziej udany, bo senator miał towarzystwo. A więc w chwili zmęczenia mógł odetchnąć i uciął sobie miłą pogawędkę z napotkanym sportowcem. – Trzeba przyznać, że takiej formy, jak Krzysztof Kwiatkowski na próżno szukać wśród polityków. Bo po wymagających ćwiczeniach, senator poszedł jeszcze pobiegać...

– Chociaż to jeszcze kalendarzowa zima, to w powietrzu czuć już wiosnę. A jak wiosna to trzeba dbać o formę! I dlatego rozciąganie, pompki, czy bieganie towarzyszą mi każdego cieplejszego dnia w parku – przyznaje w rozmowie z „Super Expressem” senator KO Krzysztof Kwiatkowski. Chylimy czoła, przed takim wyzwaniem! – Dałem z siebie wszystko – podsumowuje nam senator.