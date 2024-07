Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Express Biedrzyckiej"

Zaskakujące tezy prezesa Kaczyńskiego na temat rządu. Ekspertka nie widzi w tym niczego dobrego dla PiS

Gościem „Expressu Biedrzyckiej” 10 lipca 2024 r. była dr Barbara Brodzińska-Mirowska – politolożka z UMK w Toruniu. Skomentowała m.in. słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o obecnej koalicji rządzącej: „Reżim, pacyfikacja, najazd na Polskę”. – Zadaję sobie jedno pytanie – czemu to służy? Nie widzę w tym realizacji jakiegokolwiek długoterminowego interesu PiS. To przekaz ewidentnie do żelaznego elektoratu. Ten elektorat najwyraźniej tego oczekuje. Natomiast długoterminowo to PiS nie służy, bo dziś PiS potrzebuje nowego otwarcia, a zachowanie Kaczyńskiego tego nie zapewnia - powiedziała Brodzińska-Mirowska.