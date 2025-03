Premier Tusk wprost powiedział, co sądzi o rozmowach USA - Ukraina

Autor:

Premier Donald Tusk udaje się w środę (12 marca) z dwudniową wizytą do Ankary. W planach wizyty ma spotkanie z prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Polityce będą rozmawiać m.in. o Ukrainie i bezpieczeństwie międzynarodowym. Przed wylotem do Turcji premier Tusk powiedział dziennikarzom czego konkretnie mają dotyczyć rozmowy:

Będziemy rozmawiali o roli Polski, roli Turcji, jeśli chodzi o stabilizację w regionie, jeśli chodzi o ocenę pierwszej tury rozmów, która się zakończyła (...) w Arabii Saudyjskiej między Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi, o możliwym zaangażowaniu i Turcji, i Polski, jeśli chodzi o zapewnienie trwałego spokoju i pokoju w regionie, w tym na granicy rosyjsko-ukraińskiej - mówił Tusk.

Polski premier nawiązał też do działań polskich żołnierzy i ich zadań: - Polscy żołnierze będą koncentrowali się na obronie polskich granic, szczególnie z Rosją i Białorusią. Ważne, by równocześnie państwa NATO-wskie gwarantowały stabilność po osiągnięciu rozejmu i pokoju na granicy rosyjsko-ukraińskiej, rola Turcji może być tutaj kluczowa - podkreślił szef rządu. Tusk odniósł się też do ostatnich rozmów między Ukrainą a USA, które odbyły się w Arabii Saudyjskiej i przyznał, że ocenia jej jednoznacznie pozytywnie.

Wiemy, że sytuacja jest niestabilna i wiemy, że dzisiaj bardzo trudno byłoby powiedzieć w jakiejkolwiek geopolitycznej sprawie, że coś jest załatwione na amen. Ale strona ukraińska chyba się nie myli mówiąc, że to jest prawdziwy pozytywny przełom. Dla nas jest bardzo ważne, że doszło do takiej dobrej, pozytywnej korekty po obu stronach i że udało się znaleźć i Amerykanom, i stronie ukraińskiej o wiele więcej wspólnych spraw i wspólnych stanowisk i zbudowano w jakimś sensie wspólny język. To dla nas kwestia absolutnie fundamentalna - powiedział premier.

Co ustalono w Arabii Saudyjskiej?

Jak wiadomo we wtorek (11 marca) odbyły się rozmowy przedstawicieli Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Strona ukraińska zgodziła się na amerykańską propozycję natychmiastowego 30-dniowego zawieszenia broni, zaś USA zapowiedziały wznowienie przerwanej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Obie strony też zgodziły się też podpisać umowę surowcową.

