Zmiany w budżecie. Więcej pieniędzy dla pracowników budżetówki. Specjalny wzór!

Zmiany w budżecie i ustawie okołobudżetowej, którymi w tym tygodniu zajmie się Sejm, to efekt porozumienia rządu z "Solidarnością". Na specjalne nagrody przeznaczono dodatkowe 3 miliardy złotych. Miliard trafi do nauczycieli. Premia dla pedagogów uzasadniona jest 250 rocznicą powstania Komisji Edukacji Narodowej i wyniesie 1125 złotych. Co z pozostałymi pracownikami budżetówki? Wyjaśnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. - To będzie 3,2 procent, tak zwanego funduszu nagród, liczonego za 5 miesięcy w roku 2023. Czyli to będzie zsumowana pensja za 5 miesięcy i wyciągnięty z niej ułamek 3,2 procent i to właśnie będzie wysokość tej nagrody dla pracownika. Średnia taka premia dla pracownika budżetowego wynosi, tak jak przy nauczycielach, około 1100 zł - wyjaśnia wiceminister.

Każdy może jednak wyliczyć sobie kwotę, która powinna pojawić się na jego koncie, najprawdopodobniej, już po wakacjach. Patkowski zastrzega, ze nagroda trafi do całej budżetówki, z jednym wyłączeniem, które dotyczy wyższych urzędników. - Wyżsi urzędnicy, bo tak to się nazywa w nomenklaturze są wyłączeni, posłowie, ministrowie, wiceministrowie tych nagród nie dostaną. Tak jak nie dostali też w tym roku podwyżki z kwoty bazowej - zwraca uwagę wiceminister. Gość "Sedna Sprawy" uważa, że nowe wydatki nie będą oddziaływały proinflacyjnie, bo z perspektywy całej polskiej gospodarki są to zbyt małe kwoty.