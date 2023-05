i Autor: Tomasz Radzik/Super Express Barbara Bartuś

Burza w Sejmie

Posłanka PiS o in vitro: produkcja człowieka

Burza w Sejmie po słowach posłanki PiS! Według Barbary Bartuś metoda in vitro nie ma nic wspólnego z walką z niepłodnością. - To nie jest metoda walki z bezpłodnością to jest produkcja człowieka - stwierdziła na mównicy sejmowej. Część środowisk jest oburzonych tą wypowiedzią.