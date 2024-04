Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 09.04.2024

Posłanka Lewicy krytycznie o dotychczasowych rządach koalicji: "Rozliczanie PiS to nie powinna być nasza główna aktywność"

Posłanka i rzeczniczka partii Razem twierdzi, że koalicja powinna "zagęścić ruchy" i pracować nad konkretnymi ustawami, które poprawią jakość życia obywateli. - Rozliczanie PiS to nie powinna być nasza główna aktywność - mówi Dorota Olko w "Sednie Sprawy". Posłanka jest tez bardzo krytyczna wobec wyniku lewicy w wyborach do sejmików wojewódzkich. Nie protestowała, kiedy prowadzący rozmowę określił go mianem "katastrofy".