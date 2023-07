Poseł KO pogrążony w żałobie. W straszliwym wypadku zginęła jego szwagierka, była policjantka

Człowiek Dudy: jeżeli Sejm zdecyduje, że referendum odbędzie się tego samego dnia co wybory, to będzie logiczna decyzja

Kilka dni temu doszło do tragicznego wypadku na drodze nr 968 w Lubomierzu (woj. małopolskie). Doszło tam do zderzenia osobówki z motocyklem. W wyniku zdarzenia zginęła 51-letnia kobieta, która jechała motocyklem. Jak przekazała policja: kobieta przewoziła motocyklem 9-letniego syna. W wyniku poniesionych obrażeń kobieta zmarła na miejscu, a 9-latek został w ciężkim stanie przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Prokocimiu. W zdarzeniu brał udział również drugi motocykl marki BMW, którym kierował 42-letni mężczyzna jadący bezpośrednio za motocyklem Kawasaki. 42-latek nie doznał obrażeń ciała. To mąż zmarłej 51-latki.

Wiadomo, że ofiara to była policjantka: - Zmarła w tym zdarzeniu 51-letnia kobieta była emerytowaną policjantką. Katarzyna do 2017 roku służyła w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu, w Wydziale Ruchu Drogowego, często kierując służbowym motocyklem, czy to podczas rutynowych partoli lub eskort czy to podczas zabezpieczeń imprez sportowych. Motocykle były jej pasją, zarówno w pracy jak i w czasie wolnym... - podała w komunikacie limanowska policja.

Emerytowana policjantka, która zginęła w wypadku była szwagierką posła KO: "Była nieugięta dla piratów drogowych (...). Dla mnie pozostanie rodzinną i sympatyczną Kasią"

Okazuje się, że tragicznie zmarła emerytowana policjantka to prywatnie szwagierka posła Koalicji Obywatelskiej, Konrada Frysztaka. Polityk sam przekazał te smutne wieści i pożegnał szwagierkę we wzruszających słowach: - We wczorajszym wypadku w miejscowości Lubomierz w powiecie Limanowskim zginęła moja szwagierka - wieloletnia policjantka nowotarskiej Policji. Była nieugięta dla piratów drogowych, ale zawsze pomocna dla wszystkich którzy się do niej zwrócili. Dla mnie pozostanie rodzinną i sympatyczną Kasią. Spoczywaj w spokoju!

Pod wpisem posła pojawiły się wyrazy współczucia od kolegów i koleżanek z parlamentu, a także dziennikarzy. Słowa wsparcia przekazali: Agnieszka Gozdyra, Dariusz Joński, Anna Maria Żukowska, Jan Filip Libicki, Marek Rząsa.

We wczorajszym wypadku w miejscowości Lubomierz w powiecie Limanowskim zginęła moja szwagierka - wieloletnia policjantka nowotarskiej Policji. Była nieugięta dla piratów drogowych, ale zawsze pomocna dla wszystkich którzy się do niej zwrócili. Dla mnie pozostanie rodzinną i… pic.twitter.com/Zw6sbb3uqS— Konrad Frysztak (@KonradFrysztak) July 3, 2023