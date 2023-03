Polska może kupić rakiety Helfire. Departament Stanu USA wyraził zgodę

- Amerykański Departament Stanu wyraził zgodę na zakup przez Polskę 800 rakiet HELLFIRE, w które zostaną wyposażone polskie śmigłowce wsparcia AW149. Integracji rakiet ze śmigłowcami dokona PZL Świdnik. Czekamy na notyfikację Kongresu Stanów Zjednoczonych - napisał na Twitterze Mariusz Błaszczak, szef MON. Wcześniej należąca do pentagonu Defense Security Cooperation Agency (DSCA) poinformowała, że Departament Stanu USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 800 pocisków rakietowych AGM-114R2 Hellfire za szacowaną kwotę 150 mln dolarów.

Czym są rakiety HELLFIRE?

AGM-114 Hellfire to pocisk powietrze-ziemia (AGM), początkowo stworzone do celów przeciwpancernych. Jednak później zostały opracowane do tego, by precyzyjnie atakować drony na inne cele. Jest to pocisk mając zdolność precyzyjnych działań, a może być wystrzelony z wielu platform, tzn. z powietrza, z morza i z platform naziemnych. W USA jest stosowany jako podstawowy pocisk. AGM-114R2 to jeden z nowszych wariantów naprowadzanych laserowo precyzyjnych przeciwpancernych pocisków Hellfire. Są one najczęściej używane przez śmigłowce AH-64 Apache i drony MQ-9 Reaper. Polska zamówiła oba te systemy.

CZYTAJ: Koreańskie wyrzutnie rakiet na polskich ciężarówkach. Trzy pierwsze zostaną zamontowane u producenta

🇺🇸Departament Stanu wyraził zgodę na zakup przez Polskę 800 rakiet HELLFIRE, w które zostaną wyposażone 🇵🇱śmigłowce wsparcia AW149. Integracji rakiet ze śmigłowcami dokona @PZLSwidnik.Czekamy na notyfikację Kongresu Stanów Zjednoczonych. pic.twitter.com/CS7qq4CKAW— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) March 16, 2023