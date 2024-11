Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wybory w USA

Polonia z Pensylwanii nawoływała do poparcia Trumpa

Brak ciszy wyborczej w USA sprawił, że walka o głosy trwała do ostatniej chwili. I choć kandydaci w najważniejszym wyścigu prezydenckim powstrzymali się od masowych wieców, przed lokalami wyborczymi w wielu miastach agitowali ich wyborcy. W kluczowej dla wyniku i licznie zamieszkanej przez Polonię Pensylwanii spotkać można było m.in. namawiających do głosowania Polaków. Tadeusz Antoniak, przewodniczący Komitetu Smoleńsko-Katyńskiego na Wschodnim Wybrzeżu USA, który od 20 lat głosuje w Bucks County, PA, wybrał się z kamerą do jednego z największych lokali wyborczych w Bensalem. Pokazał, jak wygląda głosowanie w największym mieście hrabstwa Bucks.