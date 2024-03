Ministra chce skrócenia tygodnia pracy do 4 dni! „Polki i Polacy są jednymi z najdłużej pracujących w Europie!”

To już we wtorek 5 marca

- Zdajemy sobie sprawę, że Polki i Polacy są jednymi z najdłużej pracujących w Europie, wcale niekoniecznie przekłada się to na efektywność pracy – mówiła w wywiadzie dla Polsat News ministra Dziemianowicz- Bąk.

Jak przyznała polityczka – resort cały czas prowadzi analizy – brak jest jednak jednolitego stanowiska rządu w tej sprawie.

- W grę wchodzi "przedłużenie" weekendu, na przykład o piątki, albo ograniczenie dziennego wymiaru godzin poświęcanego na obowiązki do 35. Firmy wprowadzają pilotaże; taki kierunek w mojej ocenie jest słuszny - tłumaczyła ministra.

Ministra przywołała także słowa Donalda Tuska, zdaniem którego lepszy byłby czterodniowy tydzień pracy. - Sprawdzamy, badamy. Pierwsze analizy wskazują, że skrócenie o dzień byłoby organizacyjnie łatwiejsze niż o kilka godzin - dodała.

Pytana, czy jest realna polityczna szansa na projekt ustawy w sprawie skrócenia czasu pracy, odparła, że jeśli zapadnie taka decyzja, to "my jako ministerstwo, jesteśmy na to otwarci i do tego przygotowani". - Ja jako polityczka, jako posłanka Lewicy oczywiście jestem za. Jako ministra rodziny również uważam, że coś zrobić trzeba z tym ogromnym obciążeniem pracą, z jakim mierzą się Polki i Polacy – oświadczyła.

