Polacy zadecydowali, jaki powinien być wiek emerytalny. Politycy mogą się zdziwić

Wiek emerytalny to ważna sprawa dla całego społeczeństwa, bowiem wcześniej czy później każdy będzie musiał podjąć decyzję o zakończeniu pracy. Kiedy jest na to odpowiedni moment? Obecnie to wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W najnowszym sondażu IBRiS przeprowadzonym dla Radia Zet zapytano Polaków właśnie o wiek emerytalny. Wynika z niego, ze 44,8 proc. badanych uważa, że wiek emerytalny powinien zostać obniżony. 32,4 proc. opowiada się za jego podniesieniem, a 20,4 proc. respondentów chciałoby, by pozostał na obecnym poziomie. 2,4 proc. ankietowanych nie ma zdania na ten temat. Według sondażu, wśród zwolenników podniesienia wieku emerytalnego 43 proc. to wyborcy opozycji, a 31 proc. to elektorat obozu rządzącego. Z kolei wśród osób, które chciałaby wcześniejszego wieku emerytalnego, 44 proc. to osoby popierające opozycję, a 43 proc. to zwolennicy obecnego rządu.

Czy wiek emerytalny Polek i Polaków powinien być zrównany?

W sondażu IBRiS zapytano także, czy podoba im się pomysł, aby zrównać wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn tak, by dla obu płci wynosił 65 lat. Więcej osób, bo 42,6 proc. badanych, było przeciw takiej zmianie. 35,2 proc. uznało ją za dobry pomysł, a 22,2 proc. nie wyraziło swojej opinii. Warto zaznaczyć, że wśród przeciwników zrównania wieku emerytalnego było 41 proc. kobiet i 44 proc. mężczyzn.

