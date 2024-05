i Autor: PAP/Leszek Szymański

Polacy oburzeni decyzją Donalda Tuska. Chodzi o najbliższe wybory!

Już 9 czerwca wybierać będziemy swoich reprezentantów do Parlamentu Europejskiego. Jak się właśnie okazało, zaprezentowane m.in. przez Donalda Tuska listy wyborcze zdecydowanie nie przypadły do gustu Polakom. Ponad połowa respondentów (52,1 proc.) uważa, że ministrowie i posłowie nie powinni rezygnować z wywalczonych dopiero co stanowisk i dalej pracować w kraju.