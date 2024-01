Pełne emocji wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego! „Już żyć się nie da”

Sensacyjne kulisy zatrzymania Kamińskiego i Wąsika. Co planowały służby?

Jarosław Kaczyński był gościem zorganizowanej przez PiS konferencji skupiającej wokół Unii Europejskiej i niebezpieczeństw związanych ze zmianami, jakie są wprowadzane we wspólnocie. Były wicepremier pojawił się na scenie, by rozpocząć wydarzenie od swojego wystąpienia. Przy okazji tematu konferencji nawiązał do działań polskiego rządu.

- Krótko mówiąc, żadne prawo nie obowiązuje. Prawem jest to, czego sobie życzy Tusk. W takim kraju już żyć się nie da. To nie jest państwo demokratyczne. Ta Konstytucja praktycznie już nie obowiązuje. Trzeba o tym głośno mówić – mówił prezes PiS.

Widać, że ostatnie wydarzenia w kraju, jak zmiany w TVP czy zatrzymanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, bardzo martwią Jarosława Kaczyńskiego. Polityk coraz częściej zabiera głos, ostrzegając Polaków przed działaniami rządu, które w jego ocenie szkodzą państwu.

