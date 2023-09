Paweł Kukiz – wykształcenie, majątek, rodzina. Mało kto wie, co łączy go z Tuskiem

Bosak do Kamińskiego: "Pan mówi jak prowincjusz!" Gorąca wymiana zdań w studiu Wieczornego Expressu

Paweł Kukiz urodził się 24 czerwca 1963 roku w Paczkowie. W latach 1984-2013 był liderem zespołu Piersi, z którym wydał 9 płyt. W latach 90. Można go było zobaczyć także w kilku filmach: „Girl Guide: Juliusza Machulskiego, „Poniedziałku” i „Wtorku” Witolda Adamka. Z kolei w 2009 roku pojawił się TVP 1 jako współprowadzący programu publicystycznego „Koniec końców”. W 2010 roku był także jurorem na Festiwalu Piosenki Angielskiej w Brzegu.

Paweł Kukiz – wykształcenie

Paweł Kukiz ukończył szkołę podstawową w Niemodlinie, a następnie liceum ogólnokształcące. Rozpoczął studia na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku administracja, a następnie rozpoczął prawo i nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim, jednak żadnego z nich nie ukończył. Ostatecznie zakończył edukację z wykształceniem średnim ogólnym.

Paweł Kukiz – polityka

Paweł Kukiz zaangażował się w politykę w 2005 roku, gdy znalazł się w honorowym komitecie poparcia Donalda Tuska. W latach 2006-2007 wspierał kampanię PO i kampanie Hanny Gronkiewicz-Waltz.

W 2010 roku odpisał się pod listem otwartym Fundację Mamy i Taty przeciwko europejskiej pardzie mniejszości seksualnych w Warszawie. Zadeklarował się jako przeciwnik aborcji i adopcji dzieci przez pary homoseksualne. W tym okresie był członkiem komitetu poparcia Marszu Niepodległości, z którego wystąpił w 2021 roku.

W 2014 został wybrany na radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z ramienia Bezpartyjnych Samorządowców. Został członkiem komisji współpracy zagranicznej oraz kultury, nauki i edukacji.

W 2015 roku startował w wyborach prezydenckich, zajmując trzecie miejsce. W tym samym roku powołał Kukiz’15. W późniejszych latach został przewodniczącym, a następnie prezesem partii.

W wyborach parlamentarnych 2019 ogłosił start swojego ugrupowania z list PSL w ramach koalicji Polskiej. Uzyskał reelekcję i został ogłoszony przewodniczącym rady Koalicji Polskiej.

Po kilku zmianach, jakie zachodziły w jego partii i Koalicji Polskiej, ostatecznie w maju 2021 roku podpisał porozumienie programowe z PiS-em, a w styczniu 2023 roku jego partia została wyrejestrowana.

W wyborach 2023 roku Paweł Kuki jest „jedynką” na liście PiS-u w Opolu.

Paweł Kukiz – majątek

Z oświadczenia majątkowego Pawła Kukiza dowiadujemy się, że udało mu się zgromadzić 5 tysięcy złotych oszczędności. Jest właścicielem domu o powierzchni 450 m. kw. i wartości 1,5 miliona złotych. Do tego dochodzi spółdzielcze własnościowe prawo do niewielkiego mieszkania, liczącego 36m2 i wartego 360 tysięcy złotych oraz łąka. 0.6 ha warte jest 15 tysięcy złotych. Ponadto posiada Audi Q7, zaliczane do SUV-ów klasy wyższej.

Wiemy także, jak wyglądały jego zarobki, W 2023 roku było to niemal 152 tysiące zł uposażenia poselskiego i 46,4 tysiąca zł poselskiej diety. Z tytułu praw autorskich na konto Pawła Kukiza wpłynęło niemal 87 tysięcy złotych.

Paweł Kukiz – rodzina

Paweł Kukiz jest mężem Katarzyny Kukiz, którą poślubił w 1991 roku. Kobieta jest nauczycielką angielskiego w klasach I-III w szkole podstawowej w Łosiowie. Zajmuje się edukacją wczesnoszkolną.

Są rodzicami trzech córek: Julię urodzona w 1991 roku, Poli, która przyszła na świat w 1994 roku i najmłodszej Hani, urodzonej w 2000 roku.

