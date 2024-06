Oto wygrany "Debaty Europejskiej". Innych zostawił w tyle

co na to wyborcy?

W ostatniej "Debacie Europejskiej" zorganizowanej przez "Super Express" pojawili się przedstawiciele siedmiu komitetów wyborczych. Do dyskusji stanęli przedstawiciele: Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Trzeciej Drogi, Konfederacji, Lewicy, Plexitu i Bezpartyjnych Samorządowców. W rozmowie uczestniczyli więc: Beata Kempa - Prawo i Sprawiedliwość, Michał Wawrykiewicz - Koalicja Obywatelska, Andrzej Szejna - Lewica, Sławomir Ćwik - Polska 2050, Krystian Kamiński - Konfederacja, Oskar Kida - Bezpartyjni Samorządowcy oraz Stanisław Żółtek - Polexit.

W czasie trwania debaty można było głosować w sondzie na tego, kto zdaniem widzów, zaprezentował się najlepiej. Zwycięzcą "Debaty Europejskiej został" przedstawiciel Trzeciej Drogi, Polski 2050 Sławomir Ćwik. To kandydat startujący do Parlamentu Europejskiego z listy Trzeciej Drogi w okręgu numer 8, który obejmuje województwo lubelskie. Polityk zdaniem widzów programu poradził sobie najlepiej z gradem pytań i w sondzie otrzymał 33 proc. głosów. Drugie miejsce w debacie zajęła przedstawicielka Suwerennej Polski, startująca z listy PiS Beata Kempa, obecna europosłanka, która teraz kandyduje z okręgu 12 obejmującego województwo dolnośląskie i województwo opolskie. Natomiast na trzecim stopniu podium znalazł się Krystian Kamiński z Konfederacji, startujący do Parlamentu Europejskiego w okręgu numer 4, obejmującego Warszawę i część województwa mazowieckiego.

