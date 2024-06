Oto goście "Wieczoru wyborczego" Super Expressu. Wróżą ciekawą dyskusję

Od 20 lat Polska należy do Unii Europejskiej. Pierwsze wybory do PE w Polsce odbyły się właśnie w 2004 roku. Parlament Europejski to miejsce, do którego wielu chce trafić, choćby ze względu na wszelkie przywileje. Właśnie o tym, jak wygląda życie europosła w Brukseli, a także, co dała Polsce UE przez te lata i jak może wyglądać przyszłość naszego kraju w Unii, a także jej samej w najbliższych latach porozmawiamy w "Wieczorze wyborczym" Super Expressu, który w niedzielę 9 czerwca rozpoczyna się już od godz. 20:00.

Pierwsza część wieczoru należeć będzie do Kamili Biedrzyckiej i jej gości, którymi będą: ekspert od marketingu politycznego, wizerunku i wystąpień publicznych dr Mirosław Oczkoś, politolog i znawca polityki dr hab. Tomasz Słomka, były poseł i senator Jan Maria Jackowski, a także europoseł z lat 2009-2019 Janusz Zemke. To w tym składzie gości poznamy pierwsze sondażowe wyniki exit poll, komentarze i poznamy pierwsze reakcje ze sztabów, ponieważ, nasi reporterzy będą w głównych sztabach największych ugrupowań.

Druga część "Wieczoru wyborczego" to debata poprowadzona przez Jana Złotorowicza. Do rozmowy na gorąco tuż po pierwszych wynikach prowadzący zaprosił szereg ciekawych gości.

Zapraszamy do śledzenia naszego "Wieczoru wyborczego" na kanale Super Expressu na You Tube oraz na SE.pl. Bądźcie z nami!