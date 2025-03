Ostatnia droga Barbary Skrzypek. Na pogrzebie Duda, Kaczyński, Nawrocki i politycy PiS

Żukowska ostro do Paszyka: „Jesteś bezczelny”. Spór o ustawę mieszkaniową nabiera tempa

Pogrzeb ma charakter prywatny, a rodzina zmarłej zaapelowała o jego nierelacjonowanie przez media. Mimo to okoliczności śmierci Skrzypek stały się tematem publicznej debaty, a politycy PiS otwarcie sugerują, że jej przesłuchanie mogło mieć związek z tragicznym zgonem. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga.

Śmierć Barbary Skrzypek. Oficjalna przyczyna i pytania bez odpowiedzi

Barbara Skrzypek zmarła 15 marca w wieku 66 lat. Wstępne wyniki sekcji zwłok wskazują na rozległy zawał serca jako bezpośrednią przyczynę śmierci. Politycy PiS, w tym Jarosław Kaczyński, nie ukrywają jednak swoich podejrzeń. Ich zdaniem przesłuchanie Skrzypek mogło wpłynąć na jej stan zdrowia. Prezes PiS mówił o niej jako o „niezwykle oddanej, genialnej w swoim zawodzie” osobie, na której „w ogromnej mierze się opierał”.

„Była nieprawdopodobnie pracowita i bardzo dzielna, bo miała strasznie trudne życie osobiste” – wspominał Kaczyński.

Przesłuchanie Skrzypek i kontrowersje wokół sprawy

We wtorek Prokuratura Okręgowa w Warszawie opublikowała zanonimizowany protokół przesłuchania Barbary Skrzypek, które prowadziła prokurator Ewa Wrzosek w obecności adwokatów Jacka Dubois i Krystiana Lasika, reprezentujących austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera.

Co wynika z protokołu? Przesłuchanie trwało ponad cztery godziny, zarządzono jedną krótką przerwę, nie zgłaszano uwag do jego przebiegu. Prokurator Wrzosek zapewniała, że rozmowa odbyła się w przyjaznej atmosferze. Jednak politycy PiS, w tym Jarosław Kaczyński, uważają, że istnieje związek między przesłuchaniem a śmiercią Skrzypek. Minister sprawiedliwości Adam Bodnar stanowczo sprzeciwił się tym sugestiom. Prokurator Wrzosek zapowiedziała kroki prawne wobec osób łączących przesłuchanie ze śmiercią Skrzypek. Wrzosek przyznano ochronę po licznych groźbach, które zaczęły do niej napływać.

Plan uroczystości pogrzebowych

W sobotę w Gorlicach (Małopolska) odbędzie się uroczystość pogrzebowa Barbary Skrzypek, jednej z najbliższych współpracowniczek Jarosława Kaczyńskiego. W ostatnim pożegnaniu wezmą udział najważniejsze osoby w państwie, w tym prezydent Andrzej Duda, a także liczni politycy Prawa i Sprawiedliwości.

Ceremonia rozpocznie się o godzinie 12:15 w Bazylice Narodzenia NMP w Gorlicach, gdzie odmówiona zostanie modlitwa różańcowa. Następnie odprawiona zostanie msza święta pogrzebowa, po której Barbara Skrzypek zostanie pochowana na cmentarzu parafialnym w Gorlicach.

W uroczystościach wezmą udział m.in.:

Prezydent RP Andrzej Duda

Prezes PiS Jarosław Kaczyński

Kandydat na prezydenta Karol Nawrocki

Liczni politycy Prawa i Sprawiedliwości

Prośba o uszanowanie prywatnego charakteru pogrzebu

Pogrzeb Barbary Skrzypek ma mieć charakter prywatny, zgodnie z wolą jej najbliższej rodziny. Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że media zostały poproszone o nierelacjonowanie przebiegu uroczystości, aby umożliwić bliskim spokojne pożegnanie zmarłej.

Śmierć Barbary Skrzypek wywołała liczne spekulacje i polityczne napięcia, jednak w sobotę politycy PiS spotkają się w Gorlicach przede wszystkim po to, by oddać jej hołd i towarzyszyć jej w ostatniej drodze.

