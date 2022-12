Ogrzewasz dom gazem? Ważne oświadczenie premiera Morawieckiego. Chodzi o ceny gazu

Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Premier Mateusz Morawiecki w piątek wieczorem zwrócił się do Polaków z ważnym komunikatem dotyczącym cen gazu dla ogrzewających tym surowcem swoje domy. - Wiem, że wiele rodzin ogrzewających swoje domy, czy mieszkania gazem obawia się nadchodzących zimnych miesięcy - rozpoczyna swoje przemówienie Morawiecki. Szef rządu podkreśla, że szalejące ceny surowców to wynik szantażu energetycznego Rosji, Morawiecki mówi wprost o putinflacji. - Ceny gazu nie mogą być z kosmosu. Nie mogą być zabójcze dla portfeli polskich rodzin. Musza być dostosowane do realnych możliwości gospodarstw domowych. - podkreśla premier. W trakcie przemówienia, które możecie obejrzeć poniżej pada tez konkretna kwota jaką zapłacą ogrzewający swoje domy i mieszkania gazem:

- Dlatego gwarantujemy cenę dla paliw gazowych na poziomie nieco ponad 200 złotych za MWh - obiecuje Morawiecki podkreślając że również "stawki dystrybucyjne" zostaną na poziomach z 2022 roku.