Nowy spot wyborczy KO, a w nim czerstwy chleb! Oberwało się też prezydentowi

Kampania wyborcza nabiera rozpędu. W sieci pojawił się nowy spot Koalicji Obywatelskiej, który odnosi się do ośmiu lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Bohaterką spotu jest Polska, która zadaje pytania PiS i Morawieckiemu. W spocie jest mowa o m.in. zmianach, jakie wprowadzają samorządy w miastach, jest mowa o jedzeniu w szpitalach oraz o sytuacji rolników i napływie zboża z Ukrainy: - Cześć Mateusz, to ja, Polska. Rząd PiS rządzi mną osiem lat, ale widać, że dalej słabo się znamy. Radziłam sobie bez ciebie, chociaż pieniądze z Unii, które bezmyślnie blokujesz, bardzo pomogłyby mi w termomodernizacji budynków, o które podobno tak bardzo się martwisz (...) Chcesz lepszych posiłków w szpitalach? To, czemu od ośmiu lat serwujesz czerstwy chleb (...) Nagle zacząłeś troszczyć się o rolników? To gdzie byłeś, gdy nielegalne zboże zalewało Polskę? - słyszmy na nagraniu.

Gdy pojawia się wątek szpitalnego jedzenia, w pewnym momencie jest mowa o kancelarii prezydenta. Padają słowa o tym, że do pałacu prezydenckiego zamówiono aż 9 ton owoców morza. Spot kończy się słowami: - Po ośmiu latach przypomniałeś sobie, że trzeba dbać o wszystkich, nie tylko o swoich. O czym przypomnisz sobie jutro?

Po ośmiu latach przypomnieli sobie, że trzeba dbać o wszystkich, nie tylko o swoich.O czym przypomną sobie jutro? #ZagrozeniePiS pic.twitter.com/GB1sLXnPOY— PlatformaObywatelska (@Platforma_org) September 6, 2023

QUIZ Sprawdź, co wiesz o Platformie Obywatelskiej! Pytanie 1 z 12 W którym roku powstała Platforma Obywatelska? 2009 r. 2001 r. 1999 r. Dalej