Nie do wiary! Andrzej Duda stanie przed sądem. Wiemy, o co chodzi

Jest termin rozprawy

Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczył termin rozprawy przeciwko Andrzejowi Dudzie. Jak poinformowano w piśmie, rozprawa ma odbyć się 24 października o godz. 9.00 w formie zdalnej. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych podał, że w związku ze zdalnym trybem, każdy będzie miał więc możliwość dołączenia do rozprawy z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, siedząc przed ekranem własnego komputera. – Przed rozprawą podamy do ogólnej wiadomości link umożliwiający zalogowanie się do sprawy i oglądanie jej w charakterze publiczności. Istnieje też możliwość przyjścia do sądu i oglądania rozprawy na żywo, taki zamiar trzeba jednak zgłosić sądowi co najmniej 3 dni przed rozprawą – poinformowała organizacja.

Jej przedstawiciele otwarcie przyznali, że są dumni z faktu, że pociągnięcie głowy państwa do odpowiedzialności stało się możliwe. – Wielu twierdziło, że to nie może się udać, że to nie możliwe, żeby Ośrodkowi udało się postawić przed sądem prezydenta państwa. Zrobiliśmy to jednak, mimo tego, że nikt przed nami tego jeszcze nie zrobił – napisał OMZRiK w mediach społecznościowych.

Co zarzucają prezydentowi?

Pozew złożony przez organizację dotyczy słów Andrzeja Dudy na temat filmu Agnieszki Holland. 20 września 2023 roku prezydent w programie "Gość Wiadomości" na antenie TVP Info stwierdził, że nie dziwi się użyciu przez Straż Graniczną określenia „Tylko świnie siedzą w kinie" w stosunku do ludzi, którzy obejrzeli film „Zielona granica". Prezydent stwierdził, że film „oczernia polskich funkcjonariuszy".

– Nie dziwię się, że funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy zapoznali się z tym filmem, użyli tego hasła "Tylko świnie siedzą w kinie", znanego nam z czasów okupacji hitlerowskiej, kiedy w naszych kinach pokazywano propagandowe filmy hitlerowskie – powiedział prezydent Andrzej Duda. Na zarzuty, że stwierdzenie „Tylko świnie siedzą w kinie" jest obraźliwe dla Polaków, prezydent miał wyjaśniać, że posłużył się wówczas prawem cytatu.

