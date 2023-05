Największy Gun Show w Polsce jest w Lublinie! Zlot Militaria Pro ARMA 2023 potrwa do niedzieli

Co dziś robi była premier?

Zlot Militaria Pro ARMA 2023 rozpoczął się w piątek, 12 maja w Lublinie. Największa tego typu impreza w Polsce potrwa do niedzieli, 14 maja. - Zaprezentujemy kilka tysięcy sztuk broni - zachęcają organizatorzy wydarzenia, którym w ten weekend żyje Lublin. Do hal Targów Lublin zapraszają tych, którzy broń kochają, tych, którzy się nią fascynują oraz zupełnie nowych w temacie. Wydarzenie rozpoczęło się od uroczystych obchodów Dnia Kadeta z niespodziewanym udziałem żołnierzy NATO oraz wielkiej debaty "Obrony powszechna Polaków", której patronował wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Militaria, strzelectwo, survival. W Lublinie są też przedstawiciele służb mundurowych

A miłośników militariów nie brakowało już pierwszego dnia odbywającego się na terenie Targów Lublin imprezy. Ciche zachwyty, nabożne cmokania, rozanielone twarze i pełne skupienia i radości oczy - w hali Targów Lublin tak wyglądających mężczyzn (kobiet także, ale co wiadome, w mniejszości) można było liczyć w dziesiątkach. Powód jest oczywisty - Militaria Pro ARMA 2023 to największe w Polsce wydarzenie tego typu. Organizatorzy zaprosili nie tylko producentów i kolekcjonerów broni (zaprezentowano ponad 4 tysiące jednostek broni, to imponująca liczba), na miejscu zjawili się także przedstawiciele służb mundurowych, instruktorzy strzelectwa i survivalu.

- Spotykamy się, aby wzbudzić w tobie ciekawość historii naszego narodu i wynikającej z niej kultury. Wspomagamy jednostki realizujące zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa Polski oraz projekty podtrzymujące tradycje narodowo-patriotyczne - zachęcają organizatorzy. - Oswajamy Cię z kulturą strzelecką oraz potencjałem obronnym tej sfery. Uczymy, jak zachować się w sytuacjach szczególnego zagrożenia i kryzysu - podkreślają.

Zapraszają wszystkich miłośników militariów w sobotę i niedzielę (13 i 14 maja), w godzinach 10-18. Bilety są w cenie: 30 zł normalny, ulgowy – 15 zł. Impreza odbywa się w Targach Lublin, przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie.

Poniżej galeria broni i sprzętu, jaki można zobaczyć podczas Zlotu Militaria Pro Arma