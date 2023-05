Żołnierze NATO na Dniu Kadeta. Zlot Militaria „Pro Arma” z wielką niespodzianką

Tego nie było w oficjalnych scenariuszach Dnia Kadeta, który odbył się w piątek, 12 maja, podczas Zlotu Militaria "Pro Arma" 2023 w Lublinie. W hali Targów Lublin pojawi się żołnierze NATO! - Przyjechaliśmy do naszych młodszych kolegów, kadetów, aby zachęcić ich do wstępowania do wojska - tłumaczył pomysł niesamowitych odwiedzin płk Tadeusz Nastarowicz, dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, który do Lubelszczyzny ma sentyment, bowiem do niedawna szefował 2. Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

W samym Dniu Kadeta wzięło udział około 500 kadetów z 18 szkół Lubelszczyzny. Wielu z nich już dzisiaj wiąże swoją przyszłość z mundurem. - Policja albo straż graniczna - mówi Wojtek z Chełma, kadet.

Pokazy sprzętu bojowego na otwarcie zlotu miłośników broni

Żołnierze efektownie zajechali stalowymi kolosami w ramach „spaceru taktycznego“ pod same drzwi hali. A defilować przed wojakami z Rumunii, Słowenii i naszymi „podhalańczykami“, to było coś! Przejazd wojskowej kolumny zrobił ogromne wrażenie, pod halą zaparkowały Rosomaki, Piranie (Rumunia) i pochodzące ze Słowenii Valuki. - Pokryte są jeszcze kurzem z poligonu - mówi Maciej Szymczak, rzecznik prasowy Zlotu Militaria "Pro Arma", którego obchody Dnia Kadeta są częścią.

Skąd pomysł na Dzień Kadeta? Tłumaczą to na swej stronie pracownicy Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Wojewoda lubelski Lech Sprawka był gospodarzem imprezy. "W nocy z 2 na 3 maja 1921 r. wybuchło III Powstanie Śląskie. Do największych walk doszło w rejonie Góry Świętej Anny. Wielu zapłaciło najwyższą cenę. Wśród nich był m.in. Karol Hieronim Chodkiewicz, kadet z Podola, który zginął 21 maja 1921 r. pod Gogolinem. Tak narodził się etos kadecki. Był on pielęgnowany w II RP, kiedy 21 maja (rocznica bitwy o Górę Świętej Anny), decyzją marszałka Józefa Piłsudskiego, czczony był jako Dzień Kadeta" - czytamy na stronie UW.

