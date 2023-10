W niedzielę pójdziemy do lokali wyborczych aby zagłosować na kandydatów do Sejmu i Senatu. Aż 17 proc. wyborców, którzy deklarują udział w wyborach 15 października wciąż nie wie, na kogo odda głos. Dla ekspertów nie jest to zaskoczeniem. - Kilka miesięcy temu podobny był wynik badania CBOS (18-23 proc.), więc mamy do czynienia ze stałą tendencją – tłumaczy socjolog, prof. Henryk Domański. Z sondażu Instytutu Badań Pollster wynika też, że 9 proc. badanych podejmie decyzję w ostatniej chwili. Na kogo osoby niezdecydowane zagłosują w niedzielę? - Z badań wynika, że ich głosy rozłożą się na różne ugrupowania, ale ponieważ 43-46 proc. deklaruje chęć poparcia Platformy Obywatelskiej, to rozkład będzie ze wskazaniem właśnie na PO – tłumaczy ekspert w rozmowie z „Super Expressem”.

Badanie wykonano w dniach 6-7 października na próbie 1022 dorosłych Polaków.

