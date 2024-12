i Autor: MSWiA/X.COM Tomasz Siemoniak

Bezpieczeństwo pod kontrolą!

Mocny uścisk Siemoniaka i Brzezińskiego! Polska i USA wzmacniają sojusz

Minister Tomasz Siemoniak i ambasador USA Mark Brzeziński spotkali się w siedzibie MSWiA, by rozmawiać o bezpieczeństwie i zacieśnianiu polsko-amerykańskiej współpracy. Obaj politycy jasno dali do zrozumienia: sojusz Polski i Stanów Zjednoczonych jest mocny i gotowy stawić czoła wyzwaniom. Czy to nowy rozdział w relacjach na linii Warszawa-Waszyngton?