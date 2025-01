Mocne słowa szefa ESPS. "W świecie po Auschwitz nadal panoszy się zło"

Trauma, która nie przemija

Rogulski podkreśla, że trauma Auschwitz nie dotyczy wyłącznie ocalałych i ich rodzin. „Dziedziczymy ją wszyscy. Każdy wrażliwy człowiek czuje ogromny dramat, jakiego doświadczyli więźniowie Auschwitz i innych obozów. To, co się tam wydarzyło, jest sprzeczne z naszym rozumieniem człowieczeństwa” – powiedział szef ESPS. Jego zdaniem pamięć o tragedii Holokaustu powinna być nie tylko hołdem dla ofiar, ale także przestrogą, by nie dopuścić do powtórzenia podobnych wydarzeń.

Zło, które wciąż istnieje

Rogulski zauważa, że mimo doświadczeń Auschwitz zło nadal istnieje we współczesnym świecie. „To, co nigdy nie powinno było się zdarzyć, pokazuje, że człowiek jest do tego zdolny. Dlatego tak ważne jest, by pamięć o ofiarach Holokaustu była motywacją do budowania lepszego świata” – zaznaczył.

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność co roku angażuje się w obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W tym roku organizacja prowadzi kampanię edukacyjną, której szczególnym elementem jest film o twórczości Mieczysława Kościelniaka – malarza, grafika i więźnia Auschwitz. W obozie Kościelniak stworzył około 300 prac dokumentujących codzienność więźniów i zbrodnie hitlerowskie. Rysunki, wynoszone z obozu w bieliźnie, stały się świadectwem tragedii i dowodem na siłę przetrwania.

Historia, która ostrzega

Obóz Auschwitz-Birkenau stał się symbolem ludobójstwa dokonanego przez Niemców. Między 1940 a 1945 rokiem zginęło tam co najmniej 1,1 mln osób – głównie Żydów, ale także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i przedstawicieli innych narodowości. Auschwitz przypomina, do czego prowadzi nienawiść i uprzedzenia, stając się jednocześnie miejscem edukacji i refleksji nad kondycją człowieka.

„Pamięć i wiedza powinny nam pomóc w budowaniu świata, w którym zło nie będzie miało miejsca” – mówi Rogulski. Rocznica wyzwolenia Auschwitz to nie tylko czas wspomnień, ale także refleksji nad odpowiedzialnością każdego z nas za przyszłość. Bo choć minęły dekady od tragedii Holokaustu, przesłanie pozostaje aktualne: nigdy więcej.

