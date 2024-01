Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wieczorny Express

Mocne słowa posła Suwerennej Polski: To prowadzi do gigantycznej zapaści państwa

jot 13:02

Poseł Marcin Warchoł gościł w "Wieczornym Expressie". Polityk ocenił, jak wygląda sytuacja obecna w polityce i działania rządzących: - To prowadzi do gigantycznej zapaści państwa. To, co oni w tej chwili robią, to jest zabawa zapałkami. To podpalanie fundamentu państwa. (...) Wtedy była pierwsza próba demontażu państwa. Wybrali sędziów na zapas, następnie to, co zrobiło PiS wtedy to było tylko i wyłącznie ratowanie sytuacji. Po co? By w trybunale zrobić sobie szalupę ratunkową.