Ministerstwo i służby szykują się na pogodową katastrofę! Co postanowili?

Szef MSWiA podkreślił, że najważniejsze jest przygotowanie odpowiednich sił i środków, by być gotowym na nadchodzące opady deszczu. – Trudno przewidzieć, do jakiego stopnia te zapowiedzi się potwierdzą. Chcemy być przygotowani w tych miejscach, które uważamy za krytyczne – zapowiedział.

Przypomniał, że lokalne samorządy - jak np. we Wrocławiu, już podjęły konkretne działania. – Wiem o działaniach na Dolnym Śląsku, o prezydencie Wrocławia, że stosowny zespół się zebrał i będzie pracował. Samorządy powinny przejrzeć wszystkie procedury oraz podjąć niezbędne kroki – podkreślił minister.

Minister spraw wewnętrznych i administracji zaapelował do wojewodów o dyspozycyjność w tej trudnej sytuacji. Zwrócił też uwagę, że kluczowy jest przepływ informacji pomiędzy wojewodami, Państwową Strażą Pożarną oraz kierownictwem resortu. Szef MSWiA zaznaczył, że o sytuacji należy informować mieszkańców naszego kraju. – Działania powinny być zawsze adekwatne do zagrożenia. Proszę o to, żeby te wszystkie kanały komunikacji działały niezawodnie przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę – podsumował.

– W związku z możliwością wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych w południowo-zachodniej części kraju możemy mieć do czynienia z lokalnymi zagrożeniami. Musimy dobrze przygotować się do tej sytuacji – powiedział wiceminister Wiesław Leśniakiewicz. Podsekretarz stanu w MSWiA podkreślił też, że kluczowe jest podjęcie odpowiednich działań już teraz. – Zależy nam na dobrym komunikowaniu się ze społeczeństwem. Ta kwestia będzie kluczowa – mówił.

Główne zagrożenie hydrologiczne związane z niżem genueńskim w ciągu najbliższych dni (czwartek-niedziela) będzie obejmowało obszar dorzecza górnej i środkowej Odry. Od piątku do poniedziałku intensywne opady deszczu będą występowały też w zlewni górnej Wisły.

Podczas spotkania przedstawiciel IMGW przypomniał, że największe opady deszczu prognozowane są w województwie dolnośląskim – szczególnie w Kotlinie Kłodzkiej. Aktualnie synoptycy analizują kolejne napływające dane. Na tej podstawie będą aktualizowane ostrzeżenia meteorologiczne – również dla innych województw. Poinformował także, że pod uwagę brane są różne warianty możliwego rozwoju sytuacji.

Reprezentant Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie mówił o aktualnej sytuacji kluczowych zbiorników wodnych. Przekazał, że dysponują one odpowiednią rezerwą powodziową. Przedstawił też szczegółowe dane w tym zakresie. Ponadto poinformował, że wszystkie Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej monitorują na bieżąco sytuację w poszczególnych województwach.

Podczas spotkania w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa komendant główny PSP nadbrygadier Mariusz Feltynowski przedstawił informację o przygotowaniach Państwowej Straży Pożarnej do intensywnych opadów deszczu Komendant główny PSP przekazał, że w gotowości jest Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Zaznaczył, że kluczowy dla rozwoju sytuacji będzie piątkowy wieczór. Poinformował również, że w dyspozycji jest ponad 5,2 tys. funkcjonariuszy PSP i liczbę tę można natychmiast podnieść do 10 tys. To także ponad 120 tys. strażaków OSP. Przygotowany jest też specjalistyczny sprzęt.

Do podjęcia odpowiednich kroków gotowi są także wojewodowie z województw: dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, śląskiego, małopolskiego i lubuskiego, gdzie opady deszczu będą najbardziej intensywne.

Ponadto wsparcie działań w województwach zadeklarowało też wojsko oraz Policja.

