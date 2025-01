Michał Kuczmierowski zwolniony z aresztu. Odpowie przed sądem ekstradycyjnym

Zapraszamy do oglądania

Autor:

Michał Kucznierowski został zatrzymany z powodu nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić w Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych za czasów rządów PiS. Według prokuratury doszło do "przekroczenia uprawnień w związku z pełnieniem funkcji publicznych, które miały polegać na preferencyjnym traktowaniu niektórych kontrahentów". Śledztwo w tej sprawie zostało wszęte 1 grudnia 2023 roku, a zarzuty postawiono także byłej dyrektorce do sprawy zakupów RARS Justynie Gdańskiej i pełniącej funkcję kierownicze Joannie P.

Za Michałem Kuczmierowskim wystawiono Europejski Nakaz Aresztowania we wrześniu 2024 roku, a potem został zatrzymanych w Londynie. Jak powiadomił 29 stycznia Piotr Müller, brytyjski sąd podjął decyzję w tej sprawie.

- Brytyjski sąd zdecydował o zwolnieniu z aresztu Michała Kuczmierowskiego. Oznacza to, że będzie on z wolnej stopy odpowiadać przed sądem ekstradycyjnym - napisał na Twitterze. - Jak widać tam nie podzielają reżimowej polityki Bodnara i Tuska. Tymczasem władza w Polsce na spadające sondaże ma jeden sposób - kolejne represje wobec urzędników, których jedyną winą była praca dla "niewłaściwego" rządu. Mają jeden cel: zatrzymać, zaszczuć, zastraszyć. Zniszczyć życie matkom, dzieciom, całym rodzinom w imię politycznych interesów. Drożyzna, złamane obietnice, Polakom żyje się gorzej, więc trzeba po raz kolejny użyć schematu "rozliczenia". To ich metoda - dodał w kolejnym poście.

Sonda Czy twoim zdaniem Michał Kuczmierowski jest niewinny? Tak Nie Nie wiem

Express Biedrzyckiej - Marcin Bosacki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.