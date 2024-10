Mateusz Morawiecki odpowiada Adamowi Bodnarowi! Ostro?

- Absolutnie nie przeproszę, wręcz przeciwnie - oświadczył Mateusz Morawiecki. - Oczywiście, że uważam, że Bodnar jest odpowiedzialny za to, co stało się na granicy, poprzez to, że powołał specjalną komórkę prokuratorów [...] żeby ścigała żołnierzy, żeby badała, co żołnierze robią przeciwko tym nielegalnym migrantom - stwierdził.