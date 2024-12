Mariusz Błaszczak ocenia decyzję PKW ws. PiS. Nie gryzł się w język!

- Zadziałano w ten sposób, żeby utrudnić kampanię wyborczą w wyborach prezydenckich. W moim przekonaniu jest to decyzja motywowana interesami politycznymi koalicji 13 grudnia - powiedział Błaszczak. - Jeśli Sąd Najwyższy przyzna, że PKW miała rację, to wtedy i tak nie zrezygnujemy z naszych ambicji budowy Polski dobrobytu, tak jak to było za rządów PiS. Bardzo ważnym argumentem w tych działaniach jest urząd prezydenta RP - odpowiedział Błaszczak apelując do sympatyków o wsparcie finansowe PiS.