Losy wyborów mogą się zmienić! Nowy sondaż obnaża prawdę!

74,8 proc. Polaków już wybrało – ale czy na pewno?

Jak wynika z sondażu, aż trzy czwarte Polaków deklaruje, że wie, na kogo odda głos. 40,5 proc. jest tego absolutnie pewnych, a kolejne 34,3 proc. raczej tak. Wydaje się więc, że sytuacja jest stabilna. Ale czy na pewno?

12,1 proc. badanych wciąż nie ma pojęcia, na kogo zagłosuje, a dodatkowe 13,1 proc. wybrało opcję „nie wiem/trudno powiedzieć”. To oznacza, że co czwarty Polak wciąż nie podjął ostatecznej decyzji – i może jeszcze wpłynąć na wynik wyborów.

Kto stoi murem za swoim kandydatem, a kto się waha?Sondaż pokazuje, że najbardziej zdecydowani są wyborcy Koalicji Obywatelskiej – aż 91,1 proc. z nich już wie, kogo poprze. Wysoką pewność deklarują też zwolennicy PiS (85,5 proc.) i Konfederacji (83,6 proc.).

Ale im bardziej na lewo i w centrum, tym więcej wątpliwości. Wśród sympatyków Lewicy aż 14,2 proc. wciąż nie ma swojego kandydata, a wśród wyborców Trzeciej Drogi to aż 19,1 proc..

To jednak dopiero połowa obrazu, bo wyborcy nie tylko deklarują swoje poparcie – część z nich może jeszcze zmienić zdanie.

Co czwarty wyborca może jeszcze się rozmyślić!

Na pytanie, czy bierze pod uwagę zmianę kandydata w pierwszej turze, aż 28,2 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. 9,1 proc. mówi „zdecydowanie tak”, a kolejne 19,1 proc. – „raczej tak”.

Najwierniejszy swoim wyborom pozostaje elektorat KO – tylko 16,2 proc. jego przedstawicieli dopuszcza możliwość zmiany decyzji.

Za to w Konfederacji to już 29,4 proc., w Lewicy 32,2 proc., a w PiS aż 35,1 proc.. Prawdziwym rekordzistą w politycznych rozterkach są jednak wyborcy Trzeciej Drogi – aż 41,8 proc. z nich może jeszcze zmienić zdanie.

Kampania jeszcze wszystko zmieni?

Rezultat wyborów prezydenckich nie jest jeszcze przesądzony. Choć większość Polaków twierdzi, że ma już swojego kandydata, aż co czwarty może jeszcze zmienić zdanie. To oznacza, że najbliższe tygodnie będą kluczowe – kandydaci muszą przekonać do siebie nie tylko niezdecydowanych, ale i tych, którzy wciąż mogą się wahać.

Czy emocjonująca końcówka kampanii wpłynie na ich wybór? Kto ostatecznie wygra walkę o niezdecydowanych wyborców?

Poniżej galeria zdjęć: Karol Nawrocki pędzi do wyborców.

