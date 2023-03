Lider AgroUnii poszedł na bazar, gdy zobaczył paragon złapał się za głowę! Cena sałaty go przeraziła

W tle zamieszania wokół Jana Pawła II, Lech Wałęsa nagle wyciąga asa z rękawa! To wszystko zmienia?!

Ceny warzyw, szczególnie teraz, są bardzo wysokie. Nie wszyscy nawet zdają sobie z tego sprawię, a w efekcie dziwią się cenom w sklepach. Wystarczy wspomnieć choćby dziennikarza Krzysztofa Ziemca i jego reakcję na cenę papryki. Teraz zaś za głowę złapał się lider AgroUnii, Michał Kołodziejczak, który wybrał się na bazar i zrobił zakupy. Działacz kupił dosłownie podstawowe warzywa, takie jak: sałata, papryka, marchew, buraki, ogórki, cebula, pora, oraz kilka najpopularniejszych owoców, a zapłacił ponad 100 zł. Ile konkretnie kosztowały poszczególne produkty? Najdroższa była papryka, bo kosztowała 25 zł za kilogram, czy też pomidory, których cena to 15 zł za kilogram. Jednak Kołodziejczaka zaskoczyły szczególnie ceny cebuli, które wynosiły 6 zł i 7 zł za kilogram (cena w zależności od rodzaju), zaskoczyła go też cena za sałatę, bo wniosła aż 12 zł, a także za ogórki, za których kilogram trzeba było zapłacić 25 zł.

Dlaczego warzywa są takie drogie? Powodów jest kilka

Wiele osób zastanawia się dlaczego warzywa są teraz aż tak drogie. Co prawda zawsze przed sezonem były droższe, ale teraz ceny wprost wystrzeliły w kosmos! W rozmowie z Business Insiderowi Witold Boguta, prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw, ocenił, że teraz najwyższe są ceny warzyw, które są u nas uprawiane obecnie w szklarniach, które trzeba ogrzewać. – A przecież produkcja szklarniowa wymaga bardzo dużo energii. Jak wiadomo, tu ceny poszły bardzo w górę - ocenił ekspert. Natomiast jeśli chodzi o warzywa sprowadzane z innych krajów, np. z Hiszpanii, do to na cenę mają wpływ: transport i związane z nim koszty.

Na filmie faktycznie jest pomyłka.Myślałem, że jedna sałata kosztowała 10 zł, a jednak.. 12 zł.@SamPereira_ nie może uwierzyć, że kilka warzyw i owoców kosztuje ponad 100zł. Oczywiście @tvp_info nie widzi w tym problemu, że bezpieczeństwo żywnościowe Polaków już nie istnieje. https://t.co/ABk8cUt5mz pic.twitter.com/Hyk6oy3rUw— Michał Kołodziejczak (@EKOlodziejczak_) March 9, 2023