i Autor: Piotr LampkowskiSUPER EXPRESS Aleksander Kwaśniewski

Wybory prezydenckie

Kwaśniewski wprost mówi, co stanie się, jeśli przegra Trzaskowski. Wskazał na ryzyko

Najważniejszym politycznym wydarzeniem przyszłego roku będą niewątpliwie wybory prezydenckie. O ocenę tego, co może się wydarzyć i jakie niesie to za sobą konsekwencje, został poproszony Aleksander Kwaśniewski. W rozmowie z "Pulsem Biznesu" były prezydent nie kryje, co według niego może się wydarzyć.