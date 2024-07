Krzysztof Gawkowski ostro o ks. Olszewskim i Jarosławie Kaczyńskim. Mocne słowa

Krzysztof Gawkowski skomentował słowa Jarosława Kaczyńskiego, które padły 9 lipca podczas protestu przeciwko aresztowi dla księdza Michała Olszewskiego.

- To próba odwrócenia uwagi od narastających dolegliwości codziennego życia. Ta akcja, która trwa, będzie nasilona, jest po to, by nasze społeczeństwo spacyfikować. Przecież plan, dla którego tu został wysłany Tusk, to jest plan, którego finałem ma być likwidacja polskiego państwa. Nie w tym sensie, że Polska zniknie z map i nie będzie polskich organów państwowych. Tylko że wszystkie ważne decyzje będą zapadały na zewnątrz. Żeby doprowadzić do takiego stanu, ta pacyfikacja jest potrzebna. I potrzebna jest likwidacja pluralizmu medialnego - mówił między innymi prezes PiS.

Wicepremier nie szczędził słów krytyki. - Słucham, czytam i nie wierzę. Pan poseł Kaczyński odleciał nie tylko z Sejmu, ale myślę, że na jakąś planetę, na której trzeba już tylko powiedzieć "to jest chore". Przez ostatnie lata PiS skutecznie i w wielu miejscach sposób zaplanowany niszczyło państwo - Trybunał Konstytucyjny, media, wojsko, spółki Skarbu Państwa, Fundusz Sprawiedliwości, służby specjalne, Pegasus - stwierdził Krzysztof Gawkowski w rozmowie z Polsatem.

Polityk Lewicy stwierdził, że Jarosław Kaczyński jest zdenerwowany, ponieważ na jaw wychodzą brudy jego rządu. Zaprzeczył także, aby aresztowanemu księdzu odmawiano wody. - Można tworzyć mity, można ich bronić, można opowiadać, że ktoś jest krzywdzony. Ale krzywda była wtedy, gdy podejmowano decyzje w ministerstwie sprawiedliwości, nie na podstawie dokumentów, a na podstawie widzimisię politycznego, zarobienia pieniędzy, przekładania kasy pod stołem - stwierdził.

- Gdy patrzę na wszystkie słowa, które padają z ust polityków PiS, którzy brali udział w tej zorganizowanej grupie przestępczej, to śmiać mi się chce. Można się bronić, ale fakty stoją po stronie prawa. Dziś przyszła prawda i sprawiedliwość, wyzwala to, co zostało tam schowane, są świadkowie koronni, są dokumenty, dowody, dlaczego ktoś podejmował takie decyzje - dodał.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Krzysztof Gawkowski:

Sonda Czy Krzysztof Gawkowski to dobry wicepremier? Tak, zdecydowanie! Nie. Nie mam zdania.