Krystyna Pawłowicz uczy się pływać na basenie

Krystyna Pawłowicz na wakacjach

Krystyna Pawłowicz wakacje 2023 spędza wyjątkowo aktywnie. W mediach społecznościowych zakomunikowała, że próbuje uczyć się pływać. Do wpisu załączyła kilka zdjęć wprost z basenu. Oby nauki okazały się owocne. Krystyna Pawłowicz swoją postawą i postępowaniem pokazuje, że w życiu trzeba zdobywać się na odwagę i to niezależnie od wieku. Na nic nie jest za późno. Podczas plażowania niejednokrotnie można usłyszeć od seniorek brodzących na brzegu, że na naukę pływania jest już za późno. Otóż te panie są w ogromnym błędzie. Okazuje się, że sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz w wieku 71 lat podejmuje próbę nauki pływania i komunikuje to całemu światu, nie robiąc z tego żadnej tajemnicy. Ciekawe, jaki styl pływacki preferuje Krystyna Pawłowicz? Wielu trenerów pływania na start poleca klasyczną żabkę lub tak zwane pływanie na plecach. Jak każda nauka i nauka pływania wymaga samodyscypliny i treningu. Na wakacjach warto rozglądać się dookoła, nawet na basenie, bo i tam można zobaczyć celebrytów i znanych polityków.

Próbuję nauczyć się pływać… pic.twitter.com/Z8AYqbM5jX— Krystyna Pawłowicz (@KrystPawlowicz) August 6, 2023

