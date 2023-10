Korwin-Mikke sabotował kampanię Konferederacji?! Jest wniosek do sądu!

Korwin-Mikke poza Sejmem!

W okręgu wyborczym numer 20, który obejmuje obszary powiatów: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński (tzw. "obwarzanek") zwyciężczynią listy Konfederacji została żona Krzysztofa Bosaka, Karina. Startowała ona z drugiego miejsca listy Konfederacji i uzyskała 21 046 głosów. Lider tej listy, Janusz Korwin-Mikke, dostał dwa razy mniej głosów: 9 836. W efekcie polityk nie uzyskał mandatu posła. Reakcja Korwina na tę informację zaskoczyła nawet liderów Konfederacji. W "Super Expressie" stwierdził on bowiem, że jest to dowód na to, że "kobiety nie powinny mieć prawa głosu". - To dowód, że kobiety nie powinny mieć prawa głosu. Niech Pan przejrzy wyniki w Stanach: Trump wygrałby, gdyby głosowali tylko mężczyźni, a gdyby kobiety - w żadnym stanie, by nie wygrał - przekonywał w rozmowie z Jackiem Prusinowskim.

W kuluarach aż grzmi, że Krzysztof Bosak jest wściekły. Ponoć rozważa nawet wyrzucenie Korwina z partii! Zobacz więcej: Wściekły Krzysztof Bosak wyrzuci Korwina za słowa o jego żonie?! Miarka się przebrała

Janusz Korwin-Mikke: Jeśli mamy wrócić do normalności, kobiety nie powinny działać w polityce poza normalnymi metodami - czyli przez swoich mężów. Gdy kobiety nie miały prawa głosu, Europa podbiła cały świat, co dowodzi, że to koncepcja bardzo rozsądna pic.twitter.com/WBW1WUTNAr— J.E. gromota (@gromotapl) October 16, 2023

Żona powiedziała mi dziś, że słyszała od kogoś, że WCzc.Krzysztof Bosak ma do mnie pretensje, że rzekomo obraziłem Jego Żonę. Kategorycznie zaprzeczam takim absurdalnym plotkom. O p.Karinie wypowiadałem się po wyborach coś ze cztery razy: raz, że jest żywym dowodem, że kobiety…— Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) October 17, 2023

Wniosek do sądu partyjnego

Jak się okazuje, Korwin-Mikke swoją postawą w kampanii wyborczej zbulwersował więcej swoich partyjnych kolegów. Szef sztabu Konfederacji Witold Tumanowicz w rozmowie z portalem Onet.pl przekazał, że złożył do sądu partyjnego wniosek przeciwko niemu. - Sabotował naszą kampanię - wystosował mocne oskarżenie. - Bardzo dobrze, że Korwin-Mikke nie dostał się do Sejmu. Nie będzie już nam szkodził - dodawał. - To sami wyborcy Konfederacji pokazali w tych wyborach, że mają go dosyć - stwierdził mocno na koniec.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy zbierze się sąd partyjny. Na pewno na posiedzenie zostanie zaproszony sam Korwin-Mikke, by mógł odnieść się do zarzutów. Tumanowicz nie podaje nam dokładnej listy zarzutów. Ale mówi o "sabotowaniu kampanii". Teoretycznie, tak jak to było w przypadku Artura Dziambora, sąd może usunąć Korwin-Mikkego z partii.

Korwin-Mikke w kampanii

Zdaniem wielu komentatorów polskiej sceny politycznej, to właśnie kontrowersyjne wypowiedzi Korwin-Mikkego położyły na ostatniej prostej kampanię Konfederacji. Przykładowo komentując aferę pedofilską z udziałem polskich youtuberów, kandydat Konfederacji stwierdził, że sytuacja, w której "grono zaślinionych staruchów w Sejmie" ustala wiek zgody na współżycie seksualne, "jest obrzydliwa".

Sam Korwin-Mike sobie z tego typu zarzutów oczywiście nic nie robi. Jak przekonuje, w kampanii trzeba było postawić na dużo bardziej ostrzejszy przekaz.

Niestety: nie napiszę nic oryginalnego. Najpierw pokażę zestaw sondaży... KONFEDERACJA nie wykorzystała podstawowych atutów. Pozwoliliśmy ludziom zapomnieć o CoViDzie zamiast grzać: "Braun domaga się powieszenia Niedzielskiego". Pozwoliliśmy zapomnieć, jak demaskowałem, że…— Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) October 16, 2023

