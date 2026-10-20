Kim jest Wojciech Olszański znany jako "Jaszczur"

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-10-20 12:39

Wojciech Olszański w sieci jest znany jako "Jaszczur". Wzbudza ogromne kontrowersje, jest aktywistą nacjonalistycznym, patostreamerem, liderem ruchu Rodacy Kamraci. Ostatnio jest o nim głośno za sprawą wydarzeń przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Wojciech Olszański w mundurze i furażerce przemawia do tłumu, jadąc na koniu. O liderze Kamratów czytaj na SE Polityka.
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express Wojciech Olszański "Jaszczur"

Skrajnie nacjonalistyczne środowisko Rodaków Kamratów określane jest jako neofaszystowskie oraz prorosyjskie. Prze krótki czas tworzyło ono partię polityczną, która zarejestrowana została w czerwcu 2023, ale prokuratura odwołała się jednak od postanowienia w tej sprawie, zaś partia nie złożyła sprawozdania finansowego za 2023 wyrejestrowana została pod koniec 2024.

Wobec lidera tego środowiska Wojciecha Olszańskiego w wielu miejscach w kraju prokuratury i sądy prowadziły już postępowania. Chodzi zwykle tzw. przestępstwa z nienawiści na tle narodowościowym i innym, ale także za znieważanie i groźby karalne. Odsiadywał on też już karę więzienia za nawoływanie do zamordowania człowieka. 

Ostatnio jest o nim głośno z powodu tego, że wraz z Kamratami złożyli wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza. WIĘCEJ O TYM - TUTAJ.

Kim jest Wojciech Olszański?

Olszański, czyli "Jaszczu" był kiedyś aktorem teatralnym i filmowym. Jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Występował w Teatrze Narodowym w Warszawie, pojawił się też w takich produkcjach jak "Quo Vadis" i "1920 Bitwa Warszawska". W 2002 roku startował do rady dzielnicy Śródmieście w Warszawie. Popularność w sieci zdobył w 2016 za sprawą występów w serwisie You Tube, używając pseudonimu Aleksander Jabłonowski. Współpracuje z Marcinem Osadowskim znanym w sieci pod pseudonimem "Ludwiczek".

Prywatnie był mężem nieżyjącej już aktorki Agnieszki Fatygi, z którą wychowywał jej córkę aktorkę Michalinę Olszańską.

To, co wyróżnia Wojciecha Olszańskiego to także strój. Na co dzień ubiera się w ubrania stylizowane na przedwojenny mundur i nosi furażerkę.

short: WOJCIECH OLSZAŃSKI NA AMBASADORA W USA
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