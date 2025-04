Katarzyna Kotula skomentowała działalność papieża Franciszka. Zaskoczenie?

„Szedł do ludzi, do których nikt nie chciał iść”. Znany jezuita wspomina papieża Franciszka

Katarzyna Kotula, choć sama od lat pozostaje poza Kościołem, oceniła pontyfikat Franciszka jako czas "budowania mostów, a nie stawiania murów". Podkreśliła, że papież w swoich nieformalnych wypowiedziach wysyłał sygnały akceptacji w kierunku mniejszości seksualnych.

Ministra zwróciła uwagę na działania papieża Franciszka na rzecz większego zaangażowania kobiet w Kościele. Podkreśliła również jego otwartość na osoby LGBTQ+, przypominając, że papież mówił o nich jako o rodzinie, która ma prawo być w Kościele.

- Na pewno był to wyróżniający się pontyfikat. Przyglądałam mu się z ciekawością. Faktycznie zabrakło czegoś po wybuchu wojny w Ukrainie. Myślę, że wiele osób czekało na jasne określenie, kto zaatakował - kto jest agresorem, a kto jest zaatakowanym i będzie to w mojej ocenie rysa na szkle. Dla mnie jednak najważniejsze jest to, że społeczność LGBTQ+ słyszała od tego papieża inne rzeczy niż od papieży poprzednich: że jest dla nich miejsce w Kościele - zaznaczyła Katarzyna Kotula, dodając, że wierzy, iż te słowa były ważne dla wielu osób LGBTQ+.

W odniesieniu do kwestii wprowadzenia żałoby narodowej w dniu pogrzebu papieża Franciszka, Katarzyna Kotula wyraziła opinię, że jest to "nadmiarowe". Jednocześnie dodała, że rozumie, iż dla części społeczeństwa, szczególnie osób praktykujących, sobota będzie ważnym dniem.

