Kandydat najlepszy na święta? Zobacz najnowszy sondaż dla "Super Expressu"

Wigilia najlepiej z Trzaskowskim

Wyniki „wigilijnego” sondażu są zbliżone do poparcia notowanego przez partie polityczne wspierające poszczególnych kandydatów, choć widać jednak czasami znaczące odstępstwa. Szczególnie Karolowi Nawrockiemu (41.), którego do świątecznego stołu zaprasza 21 proc. ankietowanych, czyli sporo mniej w porównaniu do aktualnych wyników sondażowych PiS. Z kolei Marek Jakubiak (65 l.) ma silniejszą pozycję niż nienotowana nawet w sondażach formacja Wolni Republikanie, którą reprezentuje. - Wigilia to wyjątkowy dzień. 7 proc. uznających, że mają dla mnie miejsce przy swoim stole to bardzo dużo. To kolejny sondaż pokazujący, że poparcie dla mojej osoby jest w okolicach 7-9 proc. Bardzo dobry prezent pod choinkę od wyborców dla mnie– cieszy się kandydat na prezydenta. Najbardziej z wyniku zadowolony może być jednak Rafał Trzaskowski. - Sondaże bywają różne i ciągle się zmieniają, ale to, że aż 36 proc. Polek i Polaków wybrałoby mnie, żeby razem spędzić jeden z najważniejszych dni w roku to powód do największej satysfakcji. Dziękuję!– mówi nam z kolei Rafał Trzaskowski, lider "wigilijnego" sondażu.

To rodzaj pewnej zabawy

Jednak Krzysztof Łapiński, były rzecznik głowy państwa, radzi podobne badania traktować z lekkim przymrużeniem oka. - Takie sondaże to rodzaj pewnej zabawy. Zazwyczaj są bliskie sondażom poparcia dla kandydatów – podkreśla były polityk. Mimo to w Sejmie nasze badanie wzbudza duże emocje.

- Ten sondaż wyraźnie wskazuje kto jest liderem i z kim Polacy najchętniej spędziliby Wigilię. Stawiają na polityka przewidywalnego, rozsądnego z którym warto spędzić ten wyjątkowy, niezwykły i rodzinny czas. Przy panu Nawrockim jest zapewne obawa, że przyjdzie z "Wielkim Bu", a to towarzystwo nie każdemu może odpowiadać - komentuje Karolina Pawliczak (48 l.) z KO. Odpowiada jej Marcin Porzucek (40 l.) z PiS.

- U nas Wigilia to dzień szczególny, a nie kolejne spotkanie u cioci na imieninach jak u liberałów. Natomiast pierwszy i drugi dzień Świąt jest dla kuzynów i przyjaciół. Chętnie ugościłbym wtedy Karola Nawrockiego przy świątecznym stole i porozmawiał przy domowej nalewce o sprawach najważniejszych dla naszej przyszłości – mówi poseł PiS. Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 10-11 grudnia na próbie 1005 dorosłych Polaków.

i Autor: SE/Marcin Sobczak

