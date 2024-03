i Autor: zdj. ilustracyjne/pixabay

Zamiast parkingu powstanie park?

Kandydat do Rady Miasta w Gdańsku chce zabrać urzędnikom parking. Powstanie tam park

AG 10:14 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Radosław Smilgin kandyduje do rady miasta z komitetu Kocham Gdańsk i zgłosił do Budżetu Obywatelskiego na 2025 roku dość nietypowy pomysł. Jak zaznacza sam zainteresowany: „Miasto likwiduje parkingi w mieście i zachęca do podróżowania komunikacją miejską. Pomóżmy urzędnikom świecić przykładem. Zamieńmy ich parking w park".